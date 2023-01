Achmed Baâdoud nieuwe voorzitter MKB-Amsterdam

Voormalig stadsdeelbestuurder Achmed Baâdoud, die later voor het Cornelius Haga Lyceum en de brandweer werkte, is verkozen tot voorzitter van MKB-Amsterdam. Hij moet ' slimme verbindingen maken tussen het lokale bestuur en Amsterdamse ondernemers'.

Baâdoud volgt Barth Drenth op, die de afgelopen acht jaar voorzitter van MKB-Amsterdam was. "Als oud-bestuurder en ondernemer wil ik graag mijn bijdrage leveren aan een goed ondernemersklimaat", laat Baâdoud weten. "Waar ik me onder andere op wil richten is dat ondernemers weer op gelijkwaardige manier als bewoners worden gehoord en vertegenwoordigd in de regio Amsterdam."

De voormalige bestuurder in Nieuw-West richtte zes jaar geleden een bedrijf op dat strategisch advies aanbiedt aan overheid en bedrijfsleven. Guido Frankfurther, vicevoorzitter van MKB-Amsterdam, omschrijft Baâdoud als 'een Amsterdamse ondernemer met veel ervaring in de politiek'. "De vele rollen die hij heeft gespeeld geven hem een schat aan kennis en ervaring die we goed kunnen gebruiken bij MKB-Amsterdam!"

Op 30 januari gaat Baâdoud voor het eerst als voorzitter van MKB-Amsterdam aan de slag.