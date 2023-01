Verkeerssituatie Spaklerweg zorgt voor ophef: ''We moeten de straat open houden''

Er is veel te doen over de werkzaamheden op de Spaklerweg in Oost. Veel voorbijgangers noemen de huidige situatie en omleidingen: 'rommelig', 'onduidelijk' en 'onoverzichtelijk'. Het Verkeer gaat langs en spreekt omgevingsmanager Geertjan Cronenberg over de kritiek.

AT5

De werkzaamheden op de Spaklerweg zijn ongeveer een jaar bezig. Eerst zijn kabels en leidingen vervangen aan de zuidkant om de rijbaan te verplaatsen. Nu wordt de rotonde bij de Omval verplaatst. Volgens voorbijgangers verandert de verkeerssituatie hier vaak, wat voor onduidelijkheid zorgt. "Het is hier rommelig en onoverzichtelijk. En het is iedere week ook weer anders, dat is helemaal bijzonder ", zegt een dame op de fiets. Omgevingsmanager Geertjan Cronenberg begrijpt dat weggebruikers het hier onduidelijk vinden. "De reden dat de situatie steeds wijzigt, is dat wij tijdens de verbouwing de straat open moeten houden", zegt Cronenberg. De afweging om de hele weg af te sluiten of open te houden was lastig volgens Cronenberg, toch is gekozen voor het laatste. De Spaklerweg is namelijk een belangrijke en veelgebruikte weg die wel begaanbaar moet blijven voor weggebruikers, legt Cronenberg uit. "Soms moet je toch werken daar waar de fietsers en auto's rijden en moet je dus de boel weer omgooien zodat ze er wel weer langs kunnen." Om de omleidingen zo duidelijk mogelijk te maken voor weggebruikers zijn er verkeersregelaars en veel gele borden.

Omleiding Spaklerweg - AT5

Ondanks de huidige verkeerssituatie, kijken voorbijgangers wel uit naar het eindresultaat. "Het was ook wel nodig denk ik", zegt een voorbijganger. "Het is erg druk hier, met name op het fietspad." Ook een dame op de fiets kijkt uit naar de vernieuwde Spaklerweg: "Nu is het chaos, maar het is voor een goed doel." En dat goede doel is een verbreed fietsbad van vijf meter breed op Spaklerweg. Dit is volgens Cronenberg nodig omdat het hier steeds drukker wordt door de snelle gebiedsontwikkeling.

Artist impression Spaklerweg - Gemeente Amsterdam

Gevolgen voor het verkeer Autoverkeer wordt tijdelijk via eenrichtingsverkeer stad uit geleid. Ook worden ze tijdelijk linksom om de rotonde heen geleid. Fietsers worden omgeleid via de bebording door het Amstelkwartier. Voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden. Eind mei zijn de werkzaamheden aan de rotonde afgerond. Alle werkzaamheden zijn begin juni klaar.

Omleiding Spaklerweg - Gemeente Amsterdam