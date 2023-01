Ome Ko Maatjes en Sjaak Swart over de mooiste wedstrijd van 't jaar: "Een Klassieker dat zit in je!"

Zondag is het weer tijd voor de Klassieker. Ajax speelt in Rotterdam tegen Feyenoord. Samen met mister Ajax Sjaak Swart (84) en de 80-jarige ras-Ajacied ome Ko Maatjes bespreken we de meest beladen wedstrijden van het jaar en kijken we terug. Want terugkijken is op dit moment het enige waar je je nog een beetje aan vast kunt houden gezien de vorm van de ploeg de laatste maanden.

We hebben allemaal wel eens de Klassieker zitten kijken, maar er zijn weinig mensen die er zoveel hebben gezien als ome Ko. "Ik denk dat ik 150 Klassiekers heb gezien", vertelt hij op zijn vaste plek in zijn stamkroeg op de Van Woustraat in de Pijp. "Bij deze wedstrijden weet je nooit wie er gaat winnen", vertelt Sjaak Swart. Gelukkig maar, want Ajax wist vijf keer op rij in de eredivisie niet te winnen. Mister Ajax denkt dat het gevoel rondom de Klassieker wat minder leeft dan vroeger. "Want de buitenlandse jongens die horen er wel van, maar weten zij veel wat dat is", Aldus Swart. "En dat is jammer, want het blijft de mooiste wedstrijd van het jaar".

Quote "Amsterdam tegen Rotterdam dat kan je een vreemde niet uitleggen" ome Ko Maatjes - ras-Ajacied

Ome Ko heeft er dus veel meegemaakt, maar die in 1960 is zonder twijfel een van zijn meest favoriete. Ajax en Feyenoord eindigden aan het eind van dat seizoen gelijk in punten en moesten een beslissingswedstrijd spelen om het landskampioenschap in het Olympisch Stadion. "Sjaak haalde de bal op bij de middenlijn en loopt zo dwars door alles heen naar het goal en schoot zo die bal erin", weet ome Ko zich nog goed te herinneren. Ook Sjaak Swart weet dit nog wel. "Ik ging vier man opzij en zei ik tegen mijn maatje Eddy Pieters Graafland (keeper van Feyenoord, red.) welterusten", vertelt hij lachend. "Die wedstrijd vergeet je je hele leven niet", aldus ome Ko. Bekijk vanaf minuut 12:40 de goal van Sjaak Swart.

Niet eten en vroeg naar bed Zondag om 14.30 uur speelt Ajax in Rotterdam de Klassieker en laten we hopen voor ome Ko dat Ajax wint van de Rotterdammers. "Als Ajax verliest ga ik vroeg naar bed en kan ik niet eten", vertelt de ras-Ajacied met een glimlach. Een nederlaag van Ajax zal nog meer buikpijn opleveren, dan loopt de achterstand op tot acht punten. Een goed resultaat is daarom hard nodig voor Ajax.