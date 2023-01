Organisatie vreugdevuur en burgemeester begraven strijdbijl: "Miscommunicatie vanuit beiden"

"Het was een stevig gesprek, met lekkere koffie", vertelt Van Bronswijk aan AT5. "Het ging over en weer en uiteindelijk kwamen we er op uit dat het om miscommunicatie ging vanuit beide partijen." Voor Van Bronswijk en zijn organisatie is dat een hele verbetering dan wat Halsema op 1 januari zei. De burgemeester was toen niet te spreken over dat de brandstapel werd aangestoken en nam het de organisatie kwalijk dat dat toch was gebeurd.

"Of we die miscommunicaties eruit kunnen werken en of we goede duidelijke afspraken kunnen maken, gaan we dit jaar zien", gaat Van Bronswijk verder. "Ik blij dat de burgemeester eens is met het feit dat als ze het zo laat komen afmelden, dat wij dan geen politietaken moeten uitvoeren. Ze heeft met de bewoners van de Buiksloterdijk gesproken en daaruit kwam dat zij toch graag willen dat wij als stichting dit blijven doen." Tijdens dat overleg kwam ook het idee naar voren dat de burgemeester en de organisatie op de koffie gingen met elkaar.

Irritatiepuntjes

Voor dat bakkie koffie stond eigenlijk twintig minuten gepland. "We hebben uiteindelijk vijftig minuten met elkaar gezeten. We hebben het ook kunnen hebben over kleine irritatiepuntjes en ik ben blij dat we de extra tijd hebben gekregen om al die plooien eruit te strijken. Nu zijn we twee bakken verder en gaan we het allemaal zien", aldus Van Bronswijk.

Burgemeester Halsema noemt het gesprek met Flora4Life 'fijn'. "We zijn het er over eens dat er miscommunicatie was, dat we dat volgend jaar anders en beter zullen doen. Ik heb er vertrouwen in", zo laat ze weten via haar Instagram.