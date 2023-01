Stad NL V Trees, de flamboyante koningin van de Zeedijk, overleden: "Ze was een icoon"

Een legende, de koningin van de Zeedijk of een icoon. Zomaar drie omschrijvingen die we horen op de Zeedijk als het gaat over Trees. Ze woonde haar hele leven op de Zeedijk en overleed gisteren op 85-jarige leeftijd. Iedereen die haar weleens tegenkwam zal haar missen, want ze was een flamboyante en kleurrijke verschijning. En als je met haar aan de praat raakte, kwam je er niet meer vanaf.

Armin van Zutphen was 25 jaar lang haar buurman en mist Trees nu al: "Ze liep altijd langs in haar flamboyante creaties op torenhoge hakken, of ze zwaaide vanuit haar raam." Vooral haar kledingstijl was opvallend, want al was ze in de 80, ze liep er iedere dag "tot in de puntjes" bij, vertelt Rob van Hulst. Hij kende haar persoonlijk en was altijd onder de indruk van haar.

Quote "Schat, ze lopen als slofjes" Trees als ze een opmerking kreeg over haar enorme hakken

Hoe oud Trees precies was, wist niemand eigenlijk. Maar ze had een tijdloze look, vertelt Amin. Een andere bekende legt uit dat ze op een fleurige manier bleef vasthouden aan bepaald tijdsbeeld. Spierwitte tanden, mooie hoeden, dik in de make-up, krullen tot over haar schouders; het wordt allemaal benoemd als het over Trees gaat.

Tegenover de woning van Trees staat de platenwinkel van Raoul en Bas, die hun overbuurvrouw af toe hielpen met klusjes, boodschappen en sowieso altijd een praatje met haar maakte. "Net als wij hield Trees van verzamelen en had ze het beste voor met de buurt en de stad. Dat ga ik missen." Sinatra Ook vertelt Raoul dat Trees groot fan was van Frank Sinatra. "Ze was zo fan dan ze zijn muziek keihard door de straten knalde." Vooral op zondag, zo legt Michael Bruynse, eigenaar van het café tegenover haar huis uit. "Ze was een bijzonder mens." Wat buurtbewoners en bekende het meest gaan missen zijn haar cadeautjes op feestdagen en de dagelijkse praatjes. Trees was altijd van alle nieuwtjes op de hoogte en "als ze je eenmaal te pakken had, dan was ze niet meer stil te krijgen."