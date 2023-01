Schreuder zwijgt over Blind, maar heeft vertrouwen in Klassieker

Ajax maakt zich klaar voor de eerste Klassieker van dit seizoen. Aanstaande zondag gaan de Amsterdammers op bezoek in Rotterdam. Op de persconferentie in aanloop naar het duel wilde trainer Alfred Schreuder niet meer ingaan op de situatie rondom Daley Blind, maar lag de focus alleen op de belangrijke wedstrijd.

De Klassieker is anders dan normaal. De afgelopen jaren stond Ajax op de eerste plaats van de Eredivisie en Feyenoord ergens in de top vier. Nu zijn die rollen omgedraaid. Op dit moment hebben de Rotterdammers een voorsprong van vijf punten op Ajax, bij een verlies van Ajax wordt dat gat acht punten.

De Amsterdammers weten wat er moet gebeuren om de strijd om de titel in leven te houden: winnen. Alfred Schreuder heeft, ondanks een Eredivisie-reeks van vijf wedstrijden zonder overwinning, vertrouwen in een positieve uitkomst. "Ik heb er een heel goed gevoel over. We hebben een goede trainingsweek achter de rug."

Wel is Schreuder van mening dat het een lastige wedstrijd gaat worden. "Feyenoord is een goede ploeg met een goede trainer, ze staan er heel goed op. Je hebt twee prima ploegen die tegen elkaar spelen, maar wij zijn Ajax en moeten ook in de Kuip voor de winst gaan." Ajax en Feyenoord gaan om 14.30 uur de strijd met elkaar aan. De Amsterdammers kunnen dat doen met een fitte Steven Bergwijn, Steven Berghuis en Mohammed Kudus.