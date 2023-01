Opnieuw stroomstoring in de stad: 1.100 woningen rond Sloterplas in het donker

Opnieuw zit een gedeelte van Amsterdam zonder stroom. Zo'n 1.100 woningen rond de Sloterplas in Nieuw-West zitten sinds vanavond in het donker. Een woordvoerder van Liander laat weten dat ze zo snel mogelijk de storing proberen op te lossen.

Het gaat om de postcode 1064. Volgens Liander ontstond het probleem zo rond 18.10 uur. Naar verwachting moet er om 20.15 uur weer stroom zijn. Wat de precieze oorzaak van de storing is, is nog niet duidelijk. De monteurs proberen eerst voor iedereen weer stroom te regelen en onderzoeken daarna wat er gebeurd is.

Eerder deze week waren er ook al grote storingen in West en Oost. In Bos en Lommer en het Oostelijk Havengebied zaten Amsterdammers een groot gedeelte van de dag in het donker. Een deel van de Westerparkbuurt zat bijna twee dagen zonder stroom. Volgens de woordvoerder heeft de stroomstoring van vanavond daar niets mee te maken.