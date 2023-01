Man krijgt celstraf van twee jaar voor poging tot verkrachting in binnenstad

Een 26-jarige man is door de rechter veroordeeld voor een celstraf van twee jaar voor een poging tot verkrachting van een 23-jarige vrouw afgelopen september vlak bij het Spui in het centrum. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, moet de vrouw ook 5.000 euro schadevergoeding betalen.

De vrouw in september vorig jaar door de man belaagd toen ze rond 23.30 uur vanuit een hotel in de Spruistraat waar ze werkte naar de tramhalte liep. Ze had de man even daarvoor nog met een collega uit het hotel gezet, omdat hij naakt op een bed in het trappenhuis van de nooduitgang was gaan liggen.

De gebeurtenis in de steeg is vastgelegd op een camera, tijdens de rechtszaak herkende de man zichzelf op de beelden. Hoewel op de camerabeelden niet precies te zien was wat de man aan het doen was, is de rechter van mening dat de bewijzen voldoende zijn om te spreken van een poging tot verkrachting. De man stopte met die poging toen hij doorhad dat andere mensen zijn kant opkwamen.

Hoger dan de eis

Het Openbaar Ministerie eiste tegen de man een celstraf van 18 maanden, de rechter deed daar nog een schepje bovenop en maakte er in totaal twee jaar van. Volgens de rechter leek de verdachte 'recht op zijn doel af te zijn gegaan' en is het alleen niet tot een daadwerkelijke verkrachting gekomen vanwege de komst van omstanders.

"Door op dergelijke wijze te handelen heeft verdachte op grove wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van de vrouw", aldus de rechter. Ook is de rechter van mening dat de man alleen aan zijn eigen behoeften en verlangens heeft gedacht en niet heeft stilgestaan wat het voor de vrouw zou betekenen. Ze heeft na de aanval nog steeds gevoelens van 'angst en onveiligheid'.