Liveblog: Ajax strijdt in de Klassieker voor plekje in de titelrace

Als er iemand is die weet hoe het is om tegen Feyenoord te spelen, dan is het Joel Veltman wel. De verdediger speelde tussen 2012 en 2020 meerdere klassiekers tegen de Rotterdammers. Volgens Veltman kon het er in de jeugd al heftig aan toe gaan. "We moesten toen wel eens in de kleedkamer wachten omdat ouders mot kregen met elkaar", vertelt hij op de clubwebsite van Ajax. "Het hoort erbij, zolang het met respect gaat." Veltman heeft ook advies voor de spelers die vandaag binnen de lijnen komen: "Je moet uit die vijandelijkheid energie halen en het publiek stilkrijgen, zei hij altijd. Dat deed ik ook, want ik vond het heerlijke wedstrijden."