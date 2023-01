Zo houden illegale kamerbewoners de gemeente buiten de deur: "Pakketjes laten we nooit bij ons bezorgen"

Ambtenaren die controleren of er niet te veel kamerbewoners op één adres wonen, worden door bewoners dikwijls op eenvoudige wijze het bos ingestuurd. Maar achter deze trucjes schuilt een probleem waar de gemeente vooralsnog geen grip op lijkt te krijgen. "Ik had graag legaal gewoond, maar dat lukte gewoon niet."

Als je een kamer wilt in Amsterdam, springen sommige mensen soms een beetje creatief met de regels om. Inmiddels is hij afgestudeerd, maar niet zo lang geleden woonde Koen (24) in een Amsterdams studentenhuis. "Daar zaten we met een paar man te veel." Op dat adres kregen ze bezoek van de gemeentelijke handhaving. "Ze kwamen toen met drie man sterk. We hebben toen gezegd dat er een feestje was geweest en dat er eventjes niemand binnen kon komen."

"We hebben een bordje van de Xenos opgehangen met 'logees only' of iets dergelijks"

De ambtenaren vertrokken onverrichter zake, maar de schrik zat er goed in bij Koen en zijn huisgenoten. "Vooral omdat we hadden gehoord dat ze vaak een paar dagen later nog een keertje komen, maar dan in gezelschap van een politieagent. We hebben toen een paar slaapkamers omgebouwd."

Met enkele simpele veranderingen werd de indruk gewekt dat het een logeerkamer betrof, geen eigen slaapkamer van een bewoner. "Dus er stond nog wel een bed en een kast, maar geen persoonlijke spullen." Koen lacht: "We hebben bij de Xenos nog een bordje gehaald met daarop 'logees only' of iets dergelijks."

Trucjes en smoesjes

In Amsterdam is sinds 2020 een nieuw verkameringsbeleid van kracht. Als drie volwassenen (die geen familie van elkaar zijn) op één adres wonen, is er sprake van woningdelen. Er is dan een speciale vergunning nodig, en er zijn regels opgesteld waar de woning en de kamers aan moeten voldoen.

Wanneer de gemeente denkt dat ergens meer mensen wonen dan volgens de vergunning is toegestaan, kunnen handhavers bij dat adres langsgaan om de vermoedens te controleren. Uit onderzoek van NH Nieuws bleek al dat bewoners die klagen over overlast in hun wijk niet tevreden zijn over de handhaving. Kamerbewoners leiden handhavers betrekkelijk eenvoudig om de tuin. Vaak doen ze simpelweg niet open, of vertellen ze handhavers dat ze niet binnen kunnen komen. Ook de logeerkamer-truc van Koen is eerder toegepast, blijkt uit bezoeksverslagen van de gemeente.

Enkele (ex-)kamerbewoners doen nu een boekje open over wat zij doen als de gemeente op de stoep staat. Anoniem, want allemaal zijn ze als de dood dat ze in de problemen komen als een verhuurder of ambtenaar ze op het spoor komt. De namen van Koen en de andere geïnterviewden in dit artikel zijn dan ook gefingeerd.

"Shit, wat nu?"

Chantal was 20 toen ze samen met vijf andere meiden in het Centrum woonde. "Dat was er één te veel, dat wisten we. De relatie die we toen hadden met de onderbuurvrouw, die op leeftijd was, was niet goed. De trap naar onze verdieping liep over haar woonkamer heen." Chantal vermoedt dat zij wel eens bij de gemeente had geklaagd over de herrie. "Als we haar tegenkwamen, vroeg ze ook vaak hoeveel mensen er nu precies woonden."