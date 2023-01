Stad NL V Brassband Ritmo zit zonder oefenruimte: "Dit is belangrijk, dus what about de jongeren?"

Het gas, water en licht waren al een paar weken afgesloten, maar nu heeft brassband Ritmo uit Zuidoost de deuren van hun oefenruimte ook definitief achter zich dicht gedaan. Het huurcontract van het oude postkantoor naast de Amsterdamse Poort liep af en het is de band nog niet gelukt om een nieuwe ruimte te vinden die groot genoeg is. "Het is een gemis voor ons, maar vooral voor Zuidoost."

Voor de laatste keer werden maandagavond de pannen van het dak van het oude postkantoorgebouw in Zuidoost gespeeld. "We zijn druk bezig met zoeken naar een nieuwe plek, maar het is erg lastig. We zijn te groot en te luid voor veel oefenruimtes. We zijn vooral op zoek naar een clubhuis waar we meer kunnen doen dan alleen repeteren. Hier koken we, chillen we, maken we onze instrumenten en kijken om naar elkaar", vertelt oprichter en bandleider Jannuel Rosina.

Het huurcontract voor de repetitieruimte dat Ritmo sinds 2018 in bruikleen had loopt af. Het gebouw gaat tegen de vlakte vanwege nieuwbouw. "We houden de jongens ook van de straat. Laten we eerlijk zijn, ze kunnen ook hele andere dingen doen, maar hier kunnen we ze begeleiden. De gemeente kan zeggen: We bouwen nieuwe huizen en nieuwe kantoren. Maar what about de jongeren?", vraagt een van de ervaren leden zich af.

"Het zou een heel groot gemis voor Zuidoost zijn als er straks veertig jongeren hier moeten vertrekken die Zuidoost op hun borst dragen. We zijn trots op ons stadsdeel en dragen dat uit", vertelt Rosina. Een woordvoerder van stadsdeel Zuidoost zegt om tafel te willen met Ritmo om te kijken wat ze nodig hebben. Wel vermoedt hij dat het lastig wordt een ruimte te vinden in Zuidoost die groot genoeg is om met zoveel mensen te repeteren. Vanaf nu huurt de band een opslag waar ze alle spullen kwijt kunnen en kijken ze van dag tot dag waar er een oefenzaal vrij is.