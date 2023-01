Groep ouders van leerlingen Sweelinck eist vertrek leiding na sluitings-debacle

Een groep ouders van de leerlingen van het Sweelinck College in Zuid zijn erg ontevreden over de gang van zaken rondom de soap van de aangekondigde sluiting van de school, die een week later weer werd teruggedraaid. De ouders vinden de excuses niet voldoende en roepen de bestuursvoorzitter en de directeur van de school op om verantwoordelijkheid te nemen en te vertrekken.

Volgens de brief die de groep naar AT5 heeft gestuurd gaat het om tachtig ouders in totaal. Op de kleine school in Zuid zitten zo'n 340 leerlingen. Een petitie die vorige week werd gestart naar aanleiding van de mogelijke sluiting van de school is ondertussen door meer dan 750 mensen ondertekend, ruim het dubbele van het aantal leerlingen.

Gekozen voor kleinschaligheid

Bestuursvoorzitter Barbara Dijkgraaf bood maandag haar excuses aan nadat vanwege alle kritiek het bestuur besloot om de school toch open te houden. "Als we kijken naar het Sweelinck dan zien we dat de school onvoldoende aantrekkingskracht heeft voor leerlingen en dat de onderwijskwaliteit onder druk staat. Wat we nu gezegd hebben is dat het Sweelinck openblijft, maar we gaan aan de gang met de problemen die er zijn."

Volgens de ouders van de brief hebben de leerlingen juist bewust gekozen voor het Sweelinck en de aantrekkingskracht daarvan. "Het is voor veel leerlingen de nummer één keuze op hun voorkeurslijst, vanwege de kleinschaligheid, de goede sfeer en vrienden maken ongeacht culturele of etnische achtergrond", zo schrijven zij in de brief.

Vieze nasmaak

Ook de timing van het besluit om de school te sluiten na het komende schooljaar valt niet goed bij de ouders. "De kinderen moesten hun sociale leven vanwege lockdowns en schoolsluiting ruim tweeënhalf jaar in de ijskast zetten en nu ze nét weer vriendjes en vriendinnetjes aan het maken zijn, worden ze door het voorgenomen besluit opnieuw geconfronteerd met een verstoring van hun sociale leven."

De ouders zeggen, ondanks dat zij erg blij zijn met het besluit om de school open te houden, achter te zijn gebleven met een 'hele vieze nasmaak'. "Het zou mevrouw Dijkgraaf en de heer Pols Paardekooper (de directeur, red.) sieren wanneer ze de eer aan zichzelf zouden houden, want het vertrouwen is bij het overgrote deel van de ouders verdwenen."

Volgens een woordvoerder van Zaam, de scholengroep waaronder het Sweelinck valt, zijn zij bekend met de brieven en reacties vanuit de ouders. "Er is een fase aangebroken waarin wij in gesprek gaan met de medewerkers en de ouders. We horen dat zij graag mee willen denken over de toekomst van de school en wij willen die gesprekken graag afwachten voordat wij een keuze maken."