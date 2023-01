Café in Zeilstraat op last van burgemeester Halsema gesloten na twee explosies in twee dagen

Het café in de Zeilstraat in Zuid, waar in de afgelopen twee dagen twee keer een explosief is afgegaan, is op last van burgemeester Femke Halsema gesloten voor zes maanden. De burgemeester heeft het besluit genomen vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde.

Afgelopen zondag werd er een explosief in het café gegooid en deze ging vervolgens af. Vannacht ging er bij een naastgelegen pand een explosief af, de politie onderzoekt of het café het doelwit was. Eerder heeft er in 2021 een schietpartij plaatsgevonden voor de deur.

"Het pand is gelegen in een woon- en winkelbuurt en heeft dan ook het veiligheidsgevoel in de omgeving van het pand en de openbare ruimte ernstig aangetast. Ook is het risico op herhaling is volgens de politie groot", laat de burgemeester weten. Als uit het onderzoek van de politie naar voren komt dat de sluiting niet langer nodig is, dan kan de burgemeester de sluiting eerder opheffen. De burgemeester kan de sluiting ook verlengen, als het risico op herhaling groot is.