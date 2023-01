Afgelopen jaar begon de bouw van ruim 8.000 woningen in de stad

Vorig jaar is de bouw begonnen van 8.401 woningen in de stad. Het college zit daarmee boven hun ambitie om elk jaar 7.500 woningen te laten bouwen. In Nieuw-West en in Noord is de bouw van de meeste woningen gestart. Wethouder Reinier van Dantzig (Wonen) hoopt komend jaar ook boven die ambitie te komen, maar laat weten dat de cijfers van afgelopen jaar niet garant staan voor een herhaling.

"Ondanks de stijgende bouwkosten, de stijgende rente en de schaarste aan materialen en personeel, is het ontwikkelaars en bouwers gelukt om in hoog tempo door te gaan met de voorbereiding en financiering van nieuwbouwprojecten", reageert Van Dantzig op de cijfers. "Het totale aantal woningen in aanbouw overtreft daarmee de verwachtingen. Voor dit jaar streven we ook weer naar 7.500 of meer woningen, maar het is de vraag of dat gezien de ontwikkelingen in de markt haalbaar is." Volgens Van Dantzig is de afgelopen negen jaar de bouw begonnen van ruim 63.000 woningen.

De wethouder is ook trots op de stijging van het meer bouwen van betaalbare woningen in de stad. "In 2018 bestond 39 procent van de woningen in aanbouw uit betaalbare huurwoningen, afgelopen jaar was dat al 58 procent." Wel meldt de wethouder dat vanwege oude afspraken en afwijkingen het uitgangspunt om 40 procent sociale, 40 procent middeldure en 20 procent dure woningen te krijgen in de stad nooit precies kan worden gehaald.

Nieuw-West en Noord

In Nieuw-West begon de bouw aan de meeste woningen het afgelopen jaar, in totaal 2.361. Ook in Noord wordt druk gewerkt aan nieuwe woningen, in 2022 startte voor 2.168 woningen de bouw. In Zuidoost werd begonnen aan 1.649 woningen en in Oost aan 973.

In West, Zuid en in het centrum kwamen afgelopen jaar de minste woningen in aanbouw. In west begon de bouw van 510 woningen, voor Zuid waren dat er 260 en in het centrum startte de aanbouw van 85 woningen. In het stadsgebied Weesp werd er aan 395 woningen begonnen.

Binnenkort presenteert het college het 'Woningbouwplan 2022 -2028'. Hierin staan acties en voorstellen om de woningbouw de komende tijden te stimuleren en om daarmee de doorstroming te bevorderen. Ook wil de stad meer gaan samenwerken met investeerders, marktpartijen en woningbouwcorporaties.