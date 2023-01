Monumentaal pand Herengracht zwaar beschadigd door brand: "Echt doodzonde"

De brand die vannacht woedde in een pand aan de Herengracht in het centrum heeft ertoe geleid dat twee appartementen de komende tijd onbewoonbaar zijn. Muren en plafonds zijn totaal verwoest.

Rond 01.45 uur werden de eerste brandweerwagens opgeroepen. Al snel volgde er versterking. De brand verspreidde zich via vloeren en wanden en was daardoor lastig te blussen. Pas rond 07.45 uur was de brand uit.

De bewoners werden opgevangen in een café, waar personeel toevallig net aan het afsluiten was. "Het was fantastisch, heel erg vriendelijk personeel, ze zijn opgebleven, we kregen koffie, thee, van alles", blikt het stel terug. De eigenaar van het café zegt dat het laatste personeelslid tot 07.00 uur in de morgen gebleven is.

Een van de bewoners van het pand vertelt dat ze wakker werd van de deurbel. "Ik heb uit het raam gekeken, toen zag ik een paar brandweerlieden op alle bellen drukken, dus ik dacht, laten we gaan." Een stel dat in een ander appartement woont, sliep de eerste twee uur nog door, maar werd uiteindelijk wakker door Whatsapp-berichten van de buren. "En toen moesten we zo gauw mogelijk weg zijn."

In het pand bevinden zich dertien appartementen. Volgens bewoners is de brand ontstaan in een woning op de eerste etage, die verbouwd werd. Een woordvoerder van de brandweer zegt dat dat inderdaad uit de eerste onderzoeken blijkt. De brand lijkt volgens haar te zijn ontstaan nabij een open haard in die woning. De woning is onbewoonbaar, net als de woning daaronder.

"Het hele plafond ligt eruit. Het is verschrikkelijk", vertelt de buurvrouw. Haar man: "Doodzonde. Want het is een monumentaal pand. Een monument. Ook met allemaal stucwerk en dergelijke. We moeten nog maar zien of ze dat kunnen herstellen."

De brandweer kwam rond 10.00 uur vanmorgen controleren of het vuur daadwerkelijk uit was of dat er nog iets nasmeulde, maar dat laatste bleek niet zo te zijn.