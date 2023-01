Sierplein vernieuwd met stenen Stopera: "De stenen lagen allemaal dwars"

In Nieuw-West wordt het Sierplein heringericht. Het plein was toe aan een opknapbeurt en krijgt een nieuwe uitstraling. Omgevingsmanager Koen van der Gun vertelt in Het Verkeer over de werkzaamheden.

Het Sierplein is nauwelijks te herkennen als we in Nieuw-West aankomen. Eigenlijk zou de SierMarkt hier staan, maar deze is tijdelijk verplaatst naar de Tourniairestraat. Omgevingsmanager Koen van der Gun vertelt dat het opknappen van het plein hoognodig was. "Er is veel wateroverlast geweest en daarom zijn er ook wat uitspoelingen geweest." Bij een uitspoeling zakken alle mineralen in de bodem mee met het regenwater tijdens een stortbui. "Ook zijn er veel tegels gebroken en was er een rattenoverlast", zegt Van der Gun.