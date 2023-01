Openbaar Ministerie past verdenking Lil Kleine aan naar 'gewone mishandeling'

Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na berichtgeving van Shownieuws. Het OM heeft de verdenking aangepast nadat Jaimie Vaes, de ex van Lil Kleine, een verklaring zou hebben afgelegd over de vermeende mishandeling.

Vorig jaar februari werd de Amsterdamse rapper aangehouden nadat er beelden naar buiten waren gekomen, die onder meer werden verspreid via het roddelkanaal van Yvonne Coldeweijer, waarop het leek of hij Vaes met haar hoofd tussen de autodeur klemde. Uit de verklaring die Vaes zou hebben afgelegd zou echter blijken dat haar hoofd niet tussen de deur van de auto was geklemd en dat Scholten niet met de autodeur zou hebben geslagen.

Tegen Het Parool reageert de advocaat van Vaes op de situatie. "Dit is een overweging die het Openbaar Ministerie moet maken. Jaimie heeft één verklaring afgegeven en aangifte gedaan. Maar als het OM na die aangifte nu besluit dat de aanklacht afgezwakt moet worden, dan is dat aan hen. Wij zijn daar trouwens best verontwaardigd over. De beelden spreken voor zich", aldus raadsvrouw Kim Beumer.