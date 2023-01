Gemeente gaat bijdrage aan omstreden Anne Frank-onderzoek niet terugvragen

Ook een kritisch tegenonderzoek dat in maart vorig jaar verscheen, haalde de bevindingen van de onderzoekers onderuit. Daarop besloot Uitgeverij Ambo Anthos het boek per direct uit de handel te halen .

Kort na de ophef bleek dat de gemeente een bedrag van 100.000 euro ter beschikking had gesteld aan het onderzoek. Wethouder Touria Meliani beloofde destijds te onderzoeken of het bedrag nog teruggevorderd kon worden.

'Afspraken nagekomen'

Dat blijkt niet mogelijk te zijn, schrijft wethouder Shula Rijxman die de portefeuille van Meliani inmiddels heeft overgenomen. De gemeente zou voor het terugvorderen geen poot hebben om op te staan, omdat "de onderzoeksaanpak voldoende is gevolgd en de met de gemeente gemaakte afspraken voldoende zijn nagekomen."

Ook laat Rijxman weten dat de gemeente 'nadrukkelijk geen inhoudelijke bemoeienis' met het onderzoek heeft gehad, "zoals gebruikelijk bij onafhankelijk onderzoek waaraan de gemeente bijdraagt."

Dagboek

In 1942, wanneer Nederland is ingenomen door de Nazi's, moet de bijna 13 jaar oude Anne Frank onderduiken in een achterhuis aan de Prinsengracht. Ze houdt daar een dagboek bij. Ruim twee jaar later wordt Anne samen met haar familie door de Duitsers ontdekt en gedeporteerd naar het concentratiekamp in Auschwitz. Het is nooit duidelijk geworden hoe de onderduikers ontdekt zijn.

Later wordt Anne overgeplaatst naar Bergen-Belsen waar ze, net als haar zus Margot overlijdt. Het dagboek dat Anne in Amsterdam heeft achtergelaten, wordt in 1947 door vader Otto Frank uitgebracht. Het zal in de jaren die volgen uitgroeien tot een van de meest gelezen boeken ter wereld.