Maarten traint voor Ironman om geld op te halen voor hersenonderzoek

Amsterdammer Maarten Freeriks werkt zich al weken in het zweet voor een ultieme test: de halve Ironman op Mallorca. Op 13 mei gaat hij twee kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 20 kilometer hardlopen. En door dit te doen zamelt hij geld in voor het goede doel.

Zes jaar geleden overleed zijn moeder aan een hersenbloeding. Voor de behandeling lag zij in het St. George's ziekenhuis in London. In dat ziekenhuis zit het Neurosciences Research Foundation. Daar doen ze onderzoek naar hoe bijvoorbeeld een hersenbloeding zomaar uit het niets kan gebeuren. "We hebben helemaal geen antwoorden, maar wel zoveel vragen. En hoe meer er word onderzocht, hoe meer antwoorden we krijgen", vertelt Maarten.

Tijdens het trainen denkt hij er vaak aan hoe zwaar het is maar ook dat hij het zich niet kan veroorloven om op te geven. De teller staat inmiddels op bijna 3000 euro. Doneren kan via deze link.