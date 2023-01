Stadsecoloog dolblij: voor het eerst een bever gespot in Amsterdam

Nadat de otter voor het eerst in vijftig jaar weer is gezien in de stad is het nu de beurt aan de bever. Nadat de dieren al eerder gespot waren aan de rand van Amsterdam, is hij nu meerdere keren op de wildcamera van stadsecoloog Atze van der Goot vastgelegd. "Geweldig dat er bevers leven in zo'n verstedelijkt gebied. "

In 2020 werd al reikhalzend uitgekeken naar de komst van de bever naar Amsterdam en nu is hij dan ook vastgelegd op de wildcamera van stadsecoloog Atze van der Goot. "Ik vind het fantastisch dat de bever naar Amsterdam is gekomen. Vanuit ecologisch perspectief is het natuurlijk geweldig, maar hoe vet is het dat er in zo'n verstedelijkt gebied gewoon bevers leven?", vertelt hij enthousiast.

Nadat de bever in bijna heel Europa is uitgestorven, werd het dier in 1988 weer opnieuw uitgezet. Nu zijn de bevers gezien in de buurt van de Diemervijfhoek. Van der Goot wil niet precies zeggen waar hij de dieren heeft gespot omdat hij vreest voor ecotoerisme of misschien zelfs stropers.

Knagen

Dat de bever nu Amsterdam heeft bereikt is een opsteker voor de biodiversiteit in de stad, maar zorgt ook voor nieuwe uitdagingen. "Het is zo dat de bever risico’s met zich mee kan brengen. Ze graven holen en dat kan onder een spoorweg of onder een dijk voor gevaar zorgen. Om dat te voorkomen zou je bijvoorbeeld beverwerende damwanden kunnen neerzetten zodat hij niet kan graven. We moeten weer leren samenleven met de bever. Dat zijn we misschien een beetje verleerd", vertelt hij.