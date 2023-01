Waterschap moet nog voor 237 miljoen euro aan belasting innen

Volgens de woordvoerder van Waternet klopt dat deel van het verhaal dus niet. De rekeningen zijn volgens haar nog wel te innen. Dat zou de komende tijd gebeuren. De woordvoerder zegt dat de aanslagen van 2022 niet in een keer verstuurd gaan worden, maar in batches.

CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma vroeg deze week in de gemeenteraadsvergadering opheldering over de situatie bij Waternet. Hij had gehoord dat het om een achterstand van 200 miljoen ging, die niet meer geïnd kan worden omdat de verjaringstermijn één jaar zou zijn.

Wethouder Rijxman (Deelnemingen) zei tijdens de gemeenteraadsvergadering tegen Boomsma dat ze wilde proberen uit te leggen 'waarom ik geen antwoord heb op uw vragen'. "Feitelijk raakt het de gemeente niet, omdat het gaat over een ander bestuursorgaan." Wel zou Rijxman het 'signaal doorgeven' aan de wethouder Water, dat is Melanie van der Horst, en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Herhalen

Boomsma vroeg wethouder Shula Rijxman tijdens de vergadering meerdere keren of het om een bedrag van 200 miljoen ging. Rijxman ging er niet op in, maar ontkende het ook niet. "Ik blijf herhalen wat ik gezegd heb, de gemiste belastinginkomsten gaan de gemeente niet raken." En na nog een vraag van Boomsma zei ze: "Het klopt dat er een probleem is waar we naar aan het kijken zijn, het is een probleem waar ik vanaf afstand naar kijk."

Rijxman zei dat de gemeente later nog wel een brief gaat sturen naar gemeenteraadsleden over de situatie.