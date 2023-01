Man die begeleider HVO-Querido (65) doodsloeg krijgt tbs met dwangverpleging

De rechtbank spreekt in het vonnis van een geweldsexplosie. Dat D. het slachtoffer kende als een lieve man en dat de begeleider niets heeft gedaan dat het geweld kon oproepen, maakt het volgens de rechtbank 'ogenschijnlijk willekeurig en extra schokkend'. "Verdachte heeft het slachtoffer van het kostbaarste bezit, zijn leven, beroofd. Daarmee en met de gewelddadige wijze waarop hij dat heeft gedaan heeft verdachte bovendien onbeschrijflijk en onherstelbaar leed bezorgd aan de nabestaanden."

Deskundigen en de advocaat van D. wilden niet dat hij tbs met dwangverpleging zou krijgen. De rechtbank denkt daar dus anders over. Daarvoor zijn meerdere redenen. Zo heeft hij een misdrijf gepleegd waar meer dan vier jaar gevangenisstraf op staat en is het gevaar dat op herhaling 'zeer reëel'. Hij viel in november 2021 bijvoorbeeld al een medewerker van de GGZ aan.

Geen verantwoordelijkheid

Tijdens de zitting toonde hij volgens de rechtbank 'geen enkel gevoel van verantwoordelijkheid' voor de gevolgen voor anderen van zijn agressie na een aanval. "Ook niet als hij een insult voelt aankomen, zoals tijdens de aanwezigheid in zijn woning van het slachtoffer." Verder dronk hij in het verleden veel alcohol. Of dat vorig jaar ook zo was kan de rechtbank niet vaststelen, maar er zijn wel aanwijzingen voor alcoholproblemen.

D. moet de nabestaanden zo'n 5300 euro aan materiële schade betalen.

De inhoudelijke behandeling van de zaak vond twee weken geleden plaats: