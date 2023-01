Kinderen leren over de Tweede Wereldoorlog en koloniaal verleden door te praten met ouderen

"Bent u boos op Nederland?", "Was u blij dat uw vader in het verzet zat?" en "Praat u met andere mensen over het koloniale verleden?" Dat zijn vragen die regelmatig worden gesteld aan ouderen die meewerken aan een initiatief van stichting In Mijn Buurt. De stichting koppelt kinderen en ouderen om verhalen over oorlog, het koloniale verleden en migratie door te geven aan de volgende generaties.

Ook benoemd Mater dat het nu juist zo actueel is, "omdat er veel in het nieuws is over jongeren die de Holocaust in twijfel trekken."

Myriam Mater (91) is een van de ouderen die haar verhalen wil doorgeven. Gisteren kreeg ze de 12-jarige Lenthe op bezoek. Mater heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en hoopt dat het 'erfgoed' goed wordt overgedragen aan de volgende generatie, maar ook Lenthe vindt dit belangrijk. "Ik ga het proberen over te brengen zoals Myriam het aan mij heeft vertelt", zegt ze.

Koloniaal verleden

Romeo Hoost spreekt ook regelmatig met kinderen via Stichting In Mijn Buurt. Zelf kwam hij in 1982 naar Nederland, op de vlucht, vanwege de Decembermoorden. Basisschoolleerlingen Douae, Fenne en Kira luisteren aandachtig. Zij bedachten zelf de vragen voor Romeo over het koloniale verleden, met name over Suriname.

"Bent u niet boos op Nederland, omdat zij Suriname in hun bezit hadden?" en "Praat u met andere mensen over het koloniale verleden?" waren vragen die voorbij kwamen. Ook de drie meisjes vinden het ook belangrijk dat ze deze verhalen horen. "Als ze dood zijn, dan moeten wij deze verhalen aan de volgende generaties vertellen", zegt Fenne. Waar ze alle drie verbaasd over waren, was dat Hoost niet boos was op Nederland. "Ik was dat misschien wel geweest", zeggen Douae en Kira.