Halsema: "Toenemend antisemitisme bedreigend voor onze vrede en beschaving"

Deze week kwam er een onderzoek naar buiten waaruit blijkt dat bijna een kwart van de Nederlandse jongvolwassenen de Holocaust bagatelliseert of een 'mythe' noemt. Die uitkomst van een enquête zorgde voor veel ophef. Volgens de Vereniging voor Statistiek & Operations Research (VVSOR) zijn de conclusies van de enquête vanwege de methodologie weinig waard, toch overheerste alom ongeloof en afschuw over de uitkomsten.

Halsema reageert ook: "We hebben niet een slecht onderzoek nodig om te weten dat er echt iets aan de hand is. De herinnering aan de Holocaust dreigt met name onder jongeren te verdwijnen. Wil je Amsterdam begrijpen en de toekomst van Amsterdam? Dan moet je de Holocaust kennen en begrijpen. Wil je onze rechtstaat begrijpen en weten waarom die is zoals die is? Waarom we rechtsbescherming hebben? Waarom democratie zo belangrijk is? Dan moet je weten wat voor gruwelijkheid en misdaad tegen de menselijkheid er in de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden."

De burgemeester heeft geen eenduidige verklaring over waarom de groep die twijfelt aan de Holocaust groeit, maar zegt ze: "De tijd speelt een rol, het is langer geleden. Maar ook de kwaliteit van ons geschiedenisonderwijs. Daar zijn in de debatten afgelopen week ook opmerkingen over gemaakt. Het is van groot belang dat het een centrale plek moet hebben in ons geschiedenisonderwijs. "