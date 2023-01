Vaste klanten komen nog één keer langs op laatste dag bakkerij Venekamp: "We gaan ze echt missen"

De bakker kreeg het personeel nauwelijks meer rond. Om die reden stond hij de afgelopen maanden zeven dagen per week in de zaak. Daarbij kwam dat zijn energierekening met duizenden euro's steeg, "Dit was niet meer te doen." Hij zocht naar een opvolger, maar daar bleek geen animo voor te zijn.

De champagne wordt maar bijgevuld, want er komen steeds meer mensen de winkel binnen. "Het was echt het personeel en de sfeer die de winkel zo speciaal maken", vertelt een vaste klant die om de hoek woont. Een man die voor de laatste keer zijn broden koopt, zegt er als student vroeger al te komen: "Ik woonde hier in de Pijp en dan kwam je om half zes even een krentenbol halen als je was wezen stappen."

"Mijn oma uit 1895 kwam hier al, mijn moeder uit 1928 kwam ook al naar Venekamp. En nu ik. Ik woon niet eens meer in Amsterdam maar kom er toch nog om mijn brood te halen. Het is nu dan ineens heel raar", zegt een vrouw voor wie Venekamp altijd in de familie zat.

Weg uit de buurt

Koert woont boven de zaak, en dat blijft. Maar hij vertrekt naar een bakkerij in Haarlem om te werken: "Ik wil niet meer hier in de buurt. Dan komen ze hun product bij de buren halen als ik daar werk, zo werkt het gewoon niet." De klanten geven Koert een knuffel of een handdruk, en lopen met hun laatste boodschapjes de deur uit.