Vader krijgt 30 maanden gevangenis voor langdurig misbruik van minderjarige dochter

Een 39-jarige man is door de rechter veroordeeld tot een gevangenis van dertig maanden, waarvan twaalf voorwaardelijk, omdat hij zijn minderjarige dochter jarenlang misbruikte. Het misbruik begon toen het meisje vijf jaar oud was en duurde tot zij tien jaar was.

De man heeft zijn dochter tussen de jaren 2015 en 2020 misbruikt. Als de man alleen op zondag met zijn dochtertje thuis was vonden de seksuele handelingen plaats. Zijn dochter heeft zelf over de handelingen verklaard en de rechter is van mening dat haar verklaringen betrouwbaar zijn. Uit die verklaringen kwam ook naar voren dat haar vader haar ook heeft verkracht. Er was al een eerdere zaak tegen de man rond zijn dochter, maar die werd in 2015 geseponeerd. Later kwam zijn dochtertje 'gewoon' weer op bezoek.

Misbruik van afhankelijke positie

Uit verklaringen van de moeder en de oma van het meisje kwam naar voren dat zij zelf al aangaf toen zij vijf jaar was dat haar vader 'haar wel eens tussen haar benen kriebelde'. Volgens de rechter zou het misbruik zijn gestopt na een vakantie in Italië in 2020. Volgens de dochter mocht zij van haar vader niets aan haar moeder en oma vertellen, omdat het 'hun geheimpje' was.

Volgens de rechtbank heeft de man misbruik gemaakt van de 'afhankelijke positie van zijn jonge dochter en het vertrouwen dat zij in hem stelde'. De rechter stelt dat hij als vaderfiguur juist een veilige haven voor zijn dochter had moeten zijn, omdat de ouders al uit elkaar waren en niet meer goed met elkaar omgingen. Ook noemt de rechtbank het 'schokkend' dat de man na de geseponeerde zaak door is gegaan met het misbruiken van zijn dochter.

'Heel dapper en sterk'

Het meisje, dat intussen twaalf jaar oud is, krijgt op dit moment therapie. De rechter noemt het meisje 'heel dapper en sterk' dat zij zelf haar slachtofferverklaring heeft voorgedragen in de rechtbank.

In het voordeel van de man heeft meegewerkt dat hij zich vrijwillig heeft laten behandelen en dat hij zijn cannabisverslaving heeft aangepakt. Het flinke voorwaardelijke deel van de straf, de twaalf maanden, dient volgens de rechter als een stok achter de deur. De man moet daarnaast ruim 5.600 euro aan schadevergoeding betalen.