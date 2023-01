Manodj B. bekent: doodsteken UvA-studente Sumanta was zelfverdediging

Tot nu toe hield Manodj B. de kaken stijf op elkaar over wat er gebeurde. In de rechtbank vertelde hij vorig jaar nog onschuldig te zijn. Maar nadat de rechter hem tot 15 jaar cel veroordeelde besloot hij toch te verklaren.

Eerst vertelde hij waar hij Sumanta had begraven. Aan de rand van industrieterrein Hoorn 80. Daar werden september vorig jaar kleding, sieraden en menselijke resten gevonden. Het bleek inderdaad om Sumanta te gaan.

Ruzie over gestolen geld

Nu blijkt dat hij een dag na de vondst in een politieverhoor meer heeft verteld over wat er gebeurde op de avond van 18 februari 2018. Er zou ruzie zijn geweest om geld dat zij gestolen zou hebben. Sumanta pakte volgens B. een mes. "Die pakte hij af en stak haar meerdere malen in het lichaam. Daarna heeft hij haar gelijk begraven en belastende spullen weggebracht", zo vertelde de advocaat-generaal over de bekentenis.

Tijdens de tussentijdse zitting in zijn hoger beroep beaamde Manodj B. nogmaals het verhaal. "Ik heb mezelf verdedigd. Het was niet mijn intentie om haar te doden." Ondanks de bekentenis wordt er wel extra onderzoek gedaan door het Nederlands Forensisch Instituut naar de doodsoorzaak.

Ook ligt er de wens vanuit het Openbaar Ministerie om Manodj B. in het Pieter Baan Centrum psychisch te onderzoeken. Al vinden advocaat Theo Hiddema en B. zelf dat niet nodig. "Wat mij betreft hoeft het niet. Maar als u (rechter, red.) dat wil, dan ga ik erheen."

Psychisch onderzoek

Uiteindelijk besloot de rechter dat Manodj B. inderdaad voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum moet. Vanwege wachttijden kan dat mogelijk pas over drie maanden starten. De rechtszaak gaat op 5 april verder met opnieuw een tussentijdse zitting. Het streven is dat of nog voor zomer, of anders net aan de zomer de inhoudelijke behandeling volgt.