Garage Wieman verdwijnt na 43 jaar uit Noord: "Het wordt hier allemaal woningbouw"

"Alle bedrijven in Noord, eigenlijk alles wel binnen de Ring, maar vooral garagebedrijven en spuiterijen, dat soort dingen, dat moet allemaal weg, dat moet wijken. Kijk, het wordt gewoon allemaal woongebied", zegt Torsten Wieman die het bedrijf van zijn vader overnam.



Hun huurcontract loopt af en daarom hebben ze nu zelf maar vast besloten de wijk te nemen. Cock Wieman begon zijn zaak ooit onder zijn eigen huis in de Vrolikstraat, weer een ander tijdperk, en trok in 1979 naar het toen nog uitgestrekte Noord.



"Dit was het allerlaatste. Verder had je alleen nog de vuilverbranding en aan de overkant de oude Fokkerfabriek. Dat was het enige, verder was het helemaal kaal", vertelt Cock.