De Straten bezoekt het Manhattan van Amsterdam

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we op de Zuidas.

“Mensen hebben het beeld dat de Zuidas alleen maar uit kantoren bestaat”, zegt Emile in zijn strak ingerichte woonkamer, "maar je kan hier echt prima wonen". Is het ook veilig? Het is veilig, punt. "Maar we hebben wel wat incidenten gehad (...) met de bekende Rolexbende, dat is heel vervelend.” Daarom wierp Emile zich op als nachtwacht van de Zuidas en zette hij zich in voor een veilige buurt.

In de volgende toren, genaamd New Amsterdam, ontmoeten we Laurent. Een ondernemer pur sang die zijn Franse roots niet onder stoelen of banken steekt. De kantoren komen wel erg dichtbij in zijn appartement "Ik kijk letterlijk bij mensen naar binnen op hun bureau". Zijn appartement is een heus minimuseum: het hangt vol met schilderijen van Laurent en zijn voorouders. "Als je goed kijkt dan kan je zien of ze op mij lijken".

We eindigen de aflevering bij de toren Mahler 900. Elton heeft twintig jaar een bloemen import- en exportbedrijf gehad, "maar ik heb nooit bloemen in huis". Om ons toch een welkom gevoel te geven heeft hij een bosje rozen meegepakt dat bij de receptie stond. We staan stil bij het schilderij van Esmeralda. Elton is een gescheiden vader van twee en vond dat er alsnog een vrouw in zijn leven moet zijn: "dan maar een schilderij".