Rechter veroordeelt jongen (16) voor explosie Harbour Club, maar niet voor In the City

De 16-jarige jongen die verdacht werd van de explosies bij Café in the City en The Harbour Club, is alleen voor die laatste ontploffing veroordeeld. Volgens de rechter is er te weinig bewijs om vast te stellen dat hij degene was die het explosief bij Café in the City aan het Kleine-Gartmanplantsoen tot ontploffing liet brengen.

De rechter legt de jongen een celstraf van 189 dagen op. Omdat 120 dagen van die straf voorwaardelijk zijn en de jongen 69 dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet meer te zitten. Het Openbaar Ministerie had eerder een onvoorwaardelijke celstraf van 69 dagen geëist, maar ook een taakstraf van 200 uur

De twee explosies volgden zich afgelopen zomer kort na elkaar op. In the City was in de nacht van 7 op 8 augustus het eerste doelwit. Twee dagen later was er een ontploffing bij de voordeur van de Harbour Club.

Dna in sok

Het OM zag voldoende bewijs om de jongen voor beide explosies verantwoordelijk te houden. Zo zou er in de buurt van Café in the City een sok zijn gevonden met daarop dna van de verdachten. Ook zou uit telefoongegevens blijken dat de verdachte op dat moment in de buurt was.

Volgens de rechtbank is dat bewijs onvoldoende. Dat hij op het moment van de explosie in de buurt was, wil niet zeggen dat hij daar ook bij betrokken was, oordeelt de rechter, die ook stelt dat het dna dat in de sok werd gevonden te weinig bewijs levert.

'Vergezocht'

De verdachte verklaarde eerder dat hij de sok inderdaad had gedragen, maar hem later zou hebben doorgegeven aan iemand die hij als vermoedelijke dader ziet. "De rechtbank is van oordeel dat over de verklaring van verdachte weliswaar kan worden gezegd dat het vergezocht is, maar niet dat deze niet kan kloppen." De rechter benadrukt daarnaast dat in de sok ook dna van de broer van de jongen is gevonden.

In het geval van de explosie bij de Harbour Club is er met camerabeelden, getuigenverklaringen en kleding die in de buurt is gevonden, wél voldoende bewijs om de jongen als dader aan te wijzen, zegt de rechter. Omdat hij voor de andere explosie dus niet is veroordeeld, hoeft de jongen de taakstraf die justitie had geëist niet meer uit te voeren.