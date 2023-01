Plannen voor grote renovatie WTC van de baan, eigenaar werkt aan 'kleiner plan'

De beoogde grote renovatie van het World Trade Center op de Zuidas is van de baan. Dat laat wethouder Reinier van Dantzig weten in een brief aan de gemeenteraad. Eigenaar CBRE wil het grootste kantoorpand van de stad nog altijd verbouwen, maar het is de bedoeling dat het nieuwe project kleiner en duurzamer wordt.

De afgelopen jaren werd ook al een toren van 22 verdiepingen aan het WTC gebouwd. In april 2021, toen de toren nog volop in aanbouw was, maakte CBRE bekend bezig te zijn met een verdere uitbreiding. In eerste instantie werd verwacht dat die verbouwing drie jaar zou duren. Vorig jaar juli werd die voorspelling bijgesteld en meldde CBRE dat de verbouwing vijftien jaar in beslag zou nemen.

'Omstandigheden'

In december liet CBRE weten dat het toch niet door wil gaan met de plannen voor het project. Volgens het bedrijf heeft het besluit om te stoppen met de plannen vooral te maken met 'de huidige macro-economische en geopolitieke omstandigheden.'

De komende maanden zal CBRE gebruiken om met een nieuw plan te komen. Verduurzaming van het World Trade Center zou daarin het belangrijkste thema worden. "De kleinschalige uitbreiding zal van ondergeschikt belang zijn", aldus Van Dantzig, die verwacht dat CBRE uiterlijk eind maart met een nieuw idee komt.