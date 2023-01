Ajax haalt vlak voor de transferdeadline 17-jarige Belg binnen

Mika Godts, een 17-jarige linksbuiten van KRC Genk, maakt per direct de overstap naar Ajax. Dat laat de club via een persbericht weten.

Godts heeft bij Ajax een contract voor 2,5 jaar getekend. Het is niet duidelijk of er voor de overstap een transfersom is betaald. Dinsdag is de laatste dag waarop clubs zich kunnen versterken, de winterse transfermarkt sluit vannacht om 0.00 uur.

De Belgisch jeugdinternational werd op 7 juni 2005 geboren in Leuven. Hij speelde in de jeugd van Anderlecht en kwam later bij KRC Genk terecht. Godts speelde daar nooit in het eerste. Wel speelde hij dit seizoen 19 wedstrijden voor de beloften, waarin hij 7 keer scoorde.

Eerder vandaag maakte Ajax al bekend dat er twee spelers vertrekken. Victor Jensen verhuist na 5,5 jaar naar FC Utrecht en keeper Jay Gorter wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan het Schotse Aberdeen.