Beyoncé treedt deze zomer op in Johan Cruijff Arena

Mogelijk komt daar nog een tweede concert bij. Eerder was namelijk nog te lezen dat ze een dag later ook zou optreden in de Arena, maar inmiddels is die datum van haar website gehaald.

2018

Beyoncé toerde vijf jaar geleden voor het laatst. Destijds deed ze dat samen met haar man, rapper Jay-Z. Ook toen trad ze op in Amsterdam, waarbij ze aanvankelijk één concertdatum aankondigde en later met een tweede kwam.

De laatste solotour van Queen B. dateert van 2016; ook dat concert was in de Arena. Op alle concerten die Beyoncé hier speelde, kwamen per keer bijna 50.000 mensen af.