Stationsgebied Van der Madeweg wordt opgeknapt: "Sociale veiligheid was hier laag"

De Van der Madeweg in Duivendrecht wordt opgeknapt. Volgens buurtbewoners was de straat rondom het metrostation onveilig voor voetgangers en fietsers. In Het Verkeer gaan we langs bij de werkzaamheden en vertelt omgevingsmanager Yannick Vos welke maatregelen er worden genomen om de straat veiliger te maken.

De Van der Madeweg is een veelgebruikt metrostation en een belangrijke ontsluitingsweg voor autoverkeer. Buurtbewoners waren ontevreden over de Van der Madeweg, vertelt omgevingsmanager Yannick Vos. Voor fietsers en voetgangers was het hier onveilig en "was de sociale veiligheid erg laag" door de slechte verlichting rondom het metrostation. Vanuit een hechte bewonersvereniging kwam toen de vraag voor de herinrichting, vertelt Vos.

Quote ''Minder snelwelggevoel voor automobilisten'' Yannick Vos, Omgevingsmanager

"We zijn eerst begonnen aan de zuidelijke rijbaan en straks wordt de noordelijke rijbaan aangepakt." Nu is het asfalt aan de zuidelijke kant weggehaald en worden kabels en leidingen vervangen. De Van der Madeweg had aan beide rijzijde twee rijbanen, maar dit wordt er straks maar één aan beide zijden. "Zo wordt een minder 'snelweggevoel' voor automobilisten gecreëerd en krijgen auto's minder de hoofdrol." Ook wordt het metrostation aangepakt. Hier worden de huidige laagstaande muurtjes weggehaald waardoor het ruimtelijker wordt en het de uitstraling van een stationsplein krijgt.

Amsterdam in Duivendrecht? Ondanks dat de weg officieel in Duivendrecht (gemeente Ouder-Amstel) ligt, wordt deze toch aangepakt door gemeente Amsterdam. "En dat is inderdaad vrij raar", beaamt Vos. Dit komt door een vergunning die in 1964 is afgegeven door Duivendrecht. "Hierin staat dat de gemeente Amsterdam verantwoordelijk is voor het dagelijks onderhoud en het beheer van het Amstel Business Park en dus ook de Van der Madeweg."

Gevolgen voor het verkeer Op dit moment hebben fietsers en voetgangers het meeste last van de werkzaamheden. ''Zij moeten bij het kruispunt drie keer oversteken om bij het metrostation te komen." Autoverkeer heeft op dit moment geen last van de werkzaamheden maar dit gaat veranderen. Bij de volgende fase, deze start in april, wordt het verkeer vanuit Duivendrecht richting de Spaklerweg omgeleid via de Duivendrechtsevaart en de H.J.E. Wenckebachweg. Alle werkzaamheden zijn begin juni 2023 klaar.