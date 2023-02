Schaakbord Max Euweplein verhuist mogelijk naar Museumplein

Er ligt een plan bij de gemeente om het levensgrote schaakbord op het Max Euweplein naar het Museumplein te verplaatsen. Dat bevestigt het stadsdeel Centrum na berichtgeving in Het Parool. De plannen moeten nog wel voorgelegd worden aan de stadsdelen Zuid en Centrum.

Ondernemers willen al jaren dat het bord verdwijnt van het plein, dat vernoemd is naar de Nederlandse schaker Max Euwe (1901-1981). Veel mensen die er gebruik van maken zouden namelijk voor overlast zorgen.

'Sociale functie'

Vaste gebruikers van het schaakbord willen dat juist voorkomen. "Ik vind dat erg raar", zei schaker Jürgen Vijfschaft in 2021 tegenover AT5. "Het bord staat er 25 jaar en het heeft ook een sociale functie. Het is een hele mooie vorm en het schaken wordt zo heel toegankelijk gemaakt."

"Die overlast is reëel", zei stadsdeelbestuurder Mischa Mos destijds. "Daar moeten we iets aan doen. Maar een Max Euweplein zonder schaakbord, dat is moeilijk voor te stellen."

Wachten op akkoord

Omdat het plein vanaf volgende week een herinrichting ondergaat, moet er snel een knoop doorgehakt worden. In het plan, waar onder meer ondernemers van het Max Euweplein en gebruikers van het schaakbord aan hebben meegedacht, staat nu dus dat het grote schaakbord naar het Museumplein verhuist. Op het nieuwe Max Euweplein komen daar kleinere schaakborden voor in de plaats.

Of het plan ook doorgaat, moet binnenkort duidelijk worden. Stadsdelen Centrum en Zuid moeten het idee eerst nog goedkeuren.