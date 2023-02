Stad nl Schrijf eens een brief naar je buur: De Straten op de Hertspieghelweg

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we op de Hertspieghelweg in Bos en Lommer.

Wanneer heb jij voor het laatst een brief verstuurd? We spreken Charron die vertelt dat ze een briefwisseling heeft met de voor haar toen nog onbekende buurtbewoner Iris. Het schrijven van brieven helpt Charron om te reflecteren: "Juist die vertraging die er in zit helpt om even te kunnen nadenken."

We mogen een stukje lezen uit de briefwisseling tussen Iris en Charron. Iris vertelt dat ze een buur heeft leren kennen die een heel ander leven leidt dan zijzelf: "het contact met mensen maakt de buurt". Vooral de verschillende levensfases waarin ze zitten, maakt het schrijven zo leuk: "Je gaat buiten de gebaande paden". En, net als Charron, vindt ook Iris het schrijven van brieven een manier om wat rustiger na te denken over wat je met iemand deelt.

Tot slot praten we met initiatiefnemer Marilien in een koffiezaakje op de hoek. Dit project genaamd Schrijven naar de Toekomst zorgt ervoor dat "mensen elkaar ontmoeten op een heel persoonlijke niveau (…) en dat er echte, echte gesprekken worden gevoerd anders dan in de supermarkt waar iedereen op z'n telefoon zit te kijken".