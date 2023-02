Touringcarbranche verdeeld over weren bussen in centrum

Touringcarbedrijven reageren verschillend over het voornemen van de gemeente om de touringcars vanaf volgend jaar niet meer toe te laten in het centrum. De meeste bedrijven waren al voorbereid op de maatregel, die eigenlijk al eerder in zou gaan.

"Jammer, maar het besluit is al genomen", zegt Werner Bakker, eigenaar van Bakker Travel. "Je hebt altijd groepen die per se langs de Dam willen, dat zijn vooral buitenlandse toeristen. Aan de andere kant, de Amstel en het Rokin staan nu al vaak zo muurvast dat het geen zin heeft. We hebben daar de tijd niet voor."

Een chauffeur van Meering Touringcars omschrijft het besluit als 'dramatisch'. Hij vreest voor een ophoping van touringcars op bepaalde routes. "Het wordt te druk, het wordt te vol, het is totaal niet handig." Chauffeurs bij het in Friesland gevestigde Veenstra Reizen, die soms naar Amsterdam reizen, klagen volgens een leidinggevende nu al regelmatig. "Amsterdam wil graag toeristen, maar geen bussen, hoor ik regelmatig." Andere bedrijven zijn positiever. "Het is natuurlijk al langer bekend, in het echte centrum komen we al niet meer en we zijn dichtbij gevestigd", zegt een medewerker van Oostenrijk Tours, dat in Diemen zit. "Kleiner vervoer zou eventueel de oplossing kunnen zijn, dat toeristen bij ons kantoor overstappen." Het nieuwe beleid kan volgens hem soms zelfs goed uitpakken. "Nu lijkt het alsof we uit onwil niet de binnenstad in rijden, maar straks is er regelgeving waar we op kunnen wijzen."

Een medewerker van een ander touringcarbedrijf uit de regio, dat niet bij naam genoemd wil worden, vindt de keuze van de gemeente 'niet heel erg vreemd'. "Ik heb er niet zo'n probleem mee. Er is niet zoveel plaats meer in het oude centrum. Heel veel dingen zijn door de herinrichting al niet meer mogelijk." Zijn bedrijf ziet dat groepen toeristen al hotels langs de A10 West boeken omdat veel hotels in de binnenstad door de huidige regels al niet meer per touringcar bereikbaar zijn. Branchevereniging Een woordvoerder van branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) zegt dat de gemeente vooraf goed met de sector heeft overlegd. "Over sommige zaken hebben we wel onze bedenkingen. We hebben de stelling als sector dat je met één touringcar dertig auto's van straat haalt." Er blijven nog wel plekken in het centrum op- en uitstapplekken langs de centrumring S100 en er komen daar ook plekken bij. Ook wordt er een uitzondering gemaakt voor de route Weesperstraat, Valkenburgerstraat en Kattenburgerstraat.