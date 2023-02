Pride-feest Amstelveld mag in afgeslankte vorm toch doorgaan

Het jaarlijkse Pride-feest op het Amstelveld mag, in afgeslankte vorm, dit jaar alsnog doorgaan. Dat maakt wethouder Touria Meliani (Evenementen) bekend in een brief aan de raad. Het populaire feest zou eigenlijk uit de editie van 2023 geschrapt worden, maar omdat de invoering van het nieuwe beleidskader van Pride met een jaar is uitgesteld, kan het dit jaar alsnog doorgaan.