Voetganger overleden na aanrijding met tram bij Sloterdijk

Een voetganger is donderdagavond rond 22.45 uur overleden na een aanrijding met een tram. Het ongeluk gebeurde op de Kingsfordweg ter hoogte van de Arlandaweg. De man is ter plekke aan zijn verwondingen overleden.

Een woordvoerder van de politie laat aan AT5 weten dat er nog onderzoek wordt gedaan naar de toedracht van het ongeluk.

De man werd aangereden door tram 19, die op weg was naar Sniep. Meerdere hulpdiensten, waaronder een Mobiel Medisch Team (MMT) kwamen ter plaatse, maar daar bleek dat de man al was overleden aan zijn verwondingen. De politie plaatste daarop een witte tent over het lichaam.

Ook is er sporenonderzoek gedaan door specialisten van de politie.