'Verkeersdrukte in Amsterdam vraagt om fundamenteel ander gebruik van wegen'

Deze maand staat Bouw Woon Leef in het teken van de ruimte in de stad en hoe we met die ruimte omgaan. Waar kunnen we bouwen, waar planten we het groen en waar parkeren we onze auto? Deze week zoomen we in op de wegen in en rond de stad, want die worden steeds voller. Met zo’n 400.000 voertuigen die de stad dagelijks in en uit rijden dreigt de boel dicht te slibben. En daar moet iets aan worden gedaan, vinden mobiliteitsexpert Geert Kloppenburg en voormalig Rijksadviseur voor de Infrastructuur Ton Venhoeven.

Venhoeven constateert dat het dichtslibben van met name de ringweg om de stad heen niet uitsluitend een Amsterdams probleem is. “Ook steden als Rotterdam en Eindhoven hebben hiermee te maken.” Die wegen uitbreiden is een tijdrovende en dure klus, die daardoor haast geen soelaas biedt. Daarom is het zaak dat er een andere oplossing komt: we moeten dus de wegen op een andere manier gaan gebruiken, vindt Venhoeven.

Quote “We moeten de ring van Amsterdam fundamenteel anders benutten” mobiliteitsexpert Geert Kloppenburg

Kloppenburg heeft wel ideeën over hoe het vervoerssysteem er in de toekomst uit zou moeten zien en publiceerde er onlangs zelfs een boek over: de Gulden Snelweg. Daarin oppert hij onder meer het idee voor zogenoemde ‘doelgroepenstroken’, ofwel een selectie van typen verkeer per rijbaan op de snelweg. Zo zou de rechterrijbaan gereserveerd moeten worden voor “vol” vervoer zoals volle personenbussen, bestelbusjes en goederenvrachtwagens. Op de andere rijbanen blijft dan meer ruimte voor andersoortig, minder volumineus verkeer. “We moeten de ring van Amsterdam echt fundamenteel anders gaan benutten”, aldus Kloppenburg. Dat idee onderschrijft ook Venhoeven. In Pakhuis de Zwijger sprak Kloppenburg onlangs over het boek en zijn bevindingen.

Ook vindt Kloppenburg dat er forser moet worden ingezet op het gebruik van deelvervoer: dus niet langer iedereen z’n eigen auto voor de deur, maar een deelauto als buurtvoorziening die je kunt gebruiken als je dat nodig hebt. In Tuindorp-Oostzaan in Amsterdam-Noord deden ruim twintig bewoners hun auto weg om over te stappen op deelauto’s die onlangs in de buurt werden neergezet. Zo dragen zij bij om de wegen wat rustiger te krijgen. Rijkswaterstaat denkt ook al tijden na over de inzet van zogenoemde hubs: plekken aan de randen van de stad waar automobilisten kunnen overstappen op deelvervoer. Daarmee zouden er minder personenauto’s op de wegen in de stad terechtkomen. “Maar je moet ook bedenken hoe het vervoer er vanaf zo’n hub uitziet. Als je vervolgens met je deelauto weer de file in rijdt schiet het niet op”, zegt Venhoeven.

Als de blauwe rijstrook wordt gereserveerd voor 'vol' vervoer, blijft er op de andere rijbanen meer ruimte over voor andersoortige voertuigen. - Still uit programma van Pakhuis de Zwijger

Ook op wegen in de stad is het te druk Tot zover de ringweg A10 om Amsterdam heen, maar die gigantische verkeersstroom heeft ook effect op de drukte in de stad. Mede door de huidige bestelcultuur rijden busjes met pakketten af en aan in drukke stadsbuurten. Het effect is zo groot dat het zelfs voor gevaarlijke situaties in het verkeer zorgt. Om je een indruk te geven: sinds het begin van de eeuw is het aantal ernstige verkeersongevallen toegenomen met bijna 32 procent. De meeste verkeersslachtoffers van die ongevallen zijn fietsers. Kloppenburg pleit daarom onder andere voor een gemeentelijke verordening waarmee het voor gemotoriseerd verkeer verboden is om in gebieden rond scholen te rijden op tijden waarop kinderen naar school gaan. Ook pleit hij voor een algeheel verbod op zwaar vrachtvervoer rond scholen. De ruimtelijke indeling van Amsterdam kent meer vraagstukken Tot zover de wegen van Amsterdam en hoe we daar volgens deze experts mee zouden moeten omgaan onder de toenemende drukte. De ruimte in de stad kent meer vraagstukken waarover Bouw Woon Leef zich de komende weken buigt. Daarover zie je meer via de AT5 kanalen en de Bouw Woon Leef documentaire Ruim Baan voor de Stad, die op zondag 5 maart op AT5 te zien is.