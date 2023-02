Aantal meldingen van zedenmisdrijven blijft stijgen

Het aantal meldingen van zedenmisdrijven in 2022 is behoorlijk gestegen ten opzichte van de jaren daarvoor. In 2022 werd er in de stad 730 keer melding gedaan, in 2021 was dat nog 602 keer, in 2020 543 keer.

Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. Het gaat onder meer om meldingen van aanranding, verkrachting, kindermisbruik of online grooming. Ook in andere grote steden in Noord-Holland als Alkmaar en Haarlem steeg heet aantal meldingen aanzienlijk.

Jaap Grippeling, teamleider Zeden van de politie Noord-Holland, zegt tegen NH Nieuws dat de trend niet alleen in Noord-Holland te zien is. "Wat we op alle zedenafdelingen in Nederland zien, is dat de The Voice-aflevering van BOOS veel teweeg heeft gebracht en dat meer mensen zich daardoor komen melden." De toename van het aantal meldingen hoeft dus niet te betekenen dat er daadwerkelijk meer zedendelicten plaatsvinden.

Bespreekbaar

Ook het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in de regio Amsterdam-Amstelland noemt de BOOS-aflevering als kantelpunt. "We kregen zes keer zo veel hulpvragen als normaal. En ook daarna bleef het druk", zegt woordvoerder Richard Lancee van het CSG. "Mensen benoemden bij gesprekken ook regelmatig dat ze een televisie-uitzending of artikel uit de krant als aanleiding zagen om nu hulp te zoeken voor een eigen ervaring. Het zou goed kunnen dat de media-aandacht van invloed is geweest op deze toename."