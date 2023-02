Ondanks onzekere financiën blijft komst nieuwe Meervaart prioriteit voor cultuurwethouder

Niet alle gewenste investeringen de komende jaren kunnen meer doorgaan. Keuzes zijn volgens het college nodig met het oog op een 'houdbare schuld en een sluitende begroting'. Bij de zogeheten voorjaarsnota, die in mei gepresenteerd wordt, moet daar duidelijkheid over komen. Grote projecten zoals de bruggen over het IJ, OBA Next en de nieuwe Meervaart worden heroverwogen.

Voor wethouder Meliani blijft echter een nieuwe Meervaart prioriteit. "Nieuw-West is heel erg achtergesteld als je kijkt naar cultuur. Onlangs hebben we in broedplaats De Vlugt een filmhuis geopend, dan zie je hoe belangrijk het is om in een buurt een bioscoop te hebben. Het is gewoon nauwelijks cultuur en als het er al is zijn het kleine plekken die tijdelijk bestaan."

Maar is in het in financieel onzekere tijden niet beter om bijvoorbeeld te investeren in schimmelwoningen in Nieuw-West? "Ik denk dat we én én moeten doen", zegt Meliani. "We kunnen ook niet vooruitlopen op de voorjaarsnota. We hebben als college een enorme opgave. We moeten ook naar het geheel kijken. De Meervaart staat ter discussie, maar ook het nieuwe Slavernijmuseum."

Meliani wil niet vooruitlopen op de keuzes. "Ik kan je wel zeggen dat ik de afgelopen jaren gestreden heb voor meer cultuur in Nieuw-West, waaronder de nieuwe Meervaart. Zoals ik zei: we moeten Nieuw-West niet in de steek laten wat betreft cultuur, want ook dat is belangrijk"