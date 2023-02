Kale & Kokkie met Keje Molenaar: "Ajax heeft voetbaltechnische kennis nodig in het bestuur"

Ajax heeft weer een wedstrijdje gewonnen, Alfred Schreuder is gewisseld voor Heitinga en de achterstand op Feyenoord valt eigenlijk wel mee. Breekt de zon alweer een beetje door bij de Johan Cruijff Arena? Kale & Kokkie praten in deze special hierover door met speciale gast Keje Molenaar, oud-Ajacied en clubvolger. Hij blijft bij zijn opmerking over de vertrokken Marc Overmars. "Dat klinkt vast niet woke, maar ook als advocaat zeg ik: moet iemand na een fout voor de rest van z'n leven gebrandmerkt blijven?" En: de eerste schaal in Amsterdam is binnen!

Ajax opgelet! Zo moeilijk is het niet: de eerste schaal is binnen in Amsterdam. En daar hadden we helemaal niet zo lang voor nodig. Enkele maanden nadat we zijn begonnen, heeft de Kale & Kokkie-podcast een prijs binnen: we hebben de Voetbal Podcast Award 2022 gewonnen. De schaal is gisteren in Hilversum aan de makers uitgereikt. De categorie: 'Traditionele top 3'. We hebben dus alle PSV- én Feyenoordcollega's achter ons gelaten.