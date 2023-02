Aicha helpt ouderen in de huishouding: "Ik raad dit werk aan alle Amsterdammers aan"

Het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp in Amsterdam is fors gestegen de afgelopen jaren. Er heerst een groot personeelstekort, waardoor de gemeente niet iedereen de hulp in huis kan bieden die zij nodig hebben. De gemeente heeft daarom de campagne 'Zorg voor Amsterdam' opgezet, om Amsterdammers op te roepen om te werken als huishoudelijke hulp. In Amsterdam Informeert gaan we langs bij Wilma Vrolijks (94). Zij woont nog thuis, mede dankzij de huishoudelijke hulp die zij krijgt van Aicha.

Er zijn veel Amsterdammers die nog zelfstandig willen wonen, maar die hun huishouden niet meer zelfstandig kunnen doen. Sinds oktober 2020 heeft de gemeente een instroombeperking ingesteld. Dit houdt in dat kwetsbare cliënten, die dringend hulp nodig hebben, voorrang zullen krijgen. De overige cliënten, waarvoor de hulp wel nodig is maar niet urgent, komen op een wachtlijst terecht. De organisatie hoopt met de campagne Amsterdammers te werven die zich als huishoudelijke hulp willen inzetten. Aicha Henni, de huishoudelijke hulp van Wilma Vrolijks (94), raadt het werk aan alle Amsterdammers aan: "Omdat ons werk nodig is."

Dankzij hulp in het huishouden kunnen Amsterdammers langer in hun eigen huis blijven wonen. "Mensen voelen zich fijn en veilig als ze in hun huis blijven wonen" vertelt Henni.

Quote "Ik kijk er altijd naar uit als het woensdag is, dan denk ik gelukkig Aicha komt weer" Wilma Vrolijks

Vrolijks is erg blij met de wekelijkse hulp die zij ontvangt. Naast huishoudelijke hulp biedt het ook steun tegen eenzaamheid: "Ik kijk er altijd naar uit als het woensdag is, dan denk ik gelukkig Aicha komt weer. Het is niet alleen het werk, maar ook het contact met elkaar", vertelt Vrolijks.