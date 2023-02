Pride-feest Amstelveld nog maar tot acht uur: "Een beloning voor onverdraagzaamheid"

Dat besloot wethouder Touria Meliani (Kunst & Cultuur, GL) gisteren, en daar is organisator Eelko Anceaux niet blij mee: "Dat is net zoiets als dat je zegt: je mag de straat oversteken, maar tot ongeveer de helft en verder mag je niet. En je weet als je dat doet, dan word je doodgereden. Als om 20 uur de mensen al weg moeten, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over."

"Als je rust wilt, moet je ergens in het oosten in een bos gaan wonen"

De meningen vandaag in de buurt zijn verdeeld, maar wat er volgens Anceaux echt achter de strengere regels zit, is dat de gemeente ook inhoudelijk een vinger in de pap wilt. Zo werd eerder al voorgesteld of er niet anders, met meer bandjes, geprogrammeerd kon worden.



Anceaux: "Wat een onzin, ik vind dat de gemeente niet moet optreden als smaakpolitie. Een verschraling van de Pride als dit niet meer mag, vertrutting van Amsterdam en een beloning voor onverdraagzaamheid."