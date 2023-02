Overvaller dreigt met vuurwapen in Albert Heijn op Bijlmerplein

De Albert Heijn aan het Bijlmerplein in Zuidoost is rond 20.00 uur vanavond overvallen. De overvaller dreigde met een vuurwapen.

Volgens een politiewoordvoerder ging het om een poging. De overvaller is gevlucht. Via Burgernet is zijn signalement verspreid. Hij heeft een muts op, is brildragend en draagt een donkerblauwe trui en een zwarte broek.

De politie is een onderzoek gestart. De Forensische Opsporing probeert ook sporen van de dader te vinden. De supermarkt is ondanks het politieonderzoek nog wel open.