Automobilist ramt pui parkeergarage na achtervolging in Bos en Lommer

Tijdens een achtervolging door Bos en Lommer vannacht is een man met zijn auto in de pui van een parkeergarage terechtgekomen. De man kon vervolgens iets verderop worden aangehouden door de politie.

De man vloog uit de bocht en belandde in de deur van de garage aan de Tijl Uilenspiegelstraat, nabij het Bos en Lommerplein. Agenten zagen de man op de Bos en Lommerweg met een telefoon in zijn hand rijden en besloten om de man een stopteken te geven. De man was het daar niet mee eens en koos toen het hazenpad.

Kneiterhard

Volgens een woordvoerder van de politie reed de man 'kneiterhard' door de straatjes waar je maar 50 en 30 kilometer per uur mag rijden. Toen de agenten hem uit het oog verloren, hoorden zij een harde knal, de man had toen de garagedeur vol geramd. Wel was hij zelf op de vlucht geslagen, maar ver kwam hij niet. De politie kon hem een straat verder inrekenen. De man bleek na het blazen te veel alcohol te hebben gedronken en zijn rijbewijs is ingenomen. Rond 04.00 uur werd de man heengezonden.

De brandweer moest ter plaatse komen om zowel de auto als de deur van de garage veilig te verklaren. Daarna kon het voertuig door een kraanwagen uit de pui worden getrokken. Een berger heeft vervolgens de auto afgesleept.