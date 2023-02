Twee jaar cel voor zware mishandeling van vrouw, brak haar kaak met champagnefles

Een 41-jarige man is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar voor het mishandelen van een vrouw in 2021. De man - zonder vaste woon- of verblijfplaats - sloeg haar onder andere met een champagnefles op de mond, waardoor zij haar kaak brak.

Op 19 november 2021 is de vrouw met een groep vrienden op het Magalhaensplein in West als de man, voor haar een onbekende, zich bij de groep voegt. Hij heeft flessen champagne bij zich en vraagt of de groep mee wil drinken. Op een gegeven moment ontstaat er een woordenwisseling tussen de vrouw en de man, maar die wordt weer gesust.

Als zij een half uur later in de bosjes gaat plassen, wordt ze aan haar haren naar achteren getrokken en door de man in het gezicht geslagen met een champagnefles en tegen haar lichaam getrapt. De man rent vervolgens weg. Uiteindelijk blijkt dat de vrouw haar kaak op meerdere plekken heeft gebroken en letsel heeft opgelopen aan haar tanden, waardoor deze deels vervangen moesten worden. Vanwege de kaakbreuk moest zij vijf maanden door een rietje voedsel toegediend krijgen.

Volgens het Openbaar Ministerie zou de man zich schuldig hebben gemaakt aan poging tot moord, omdat hij op drie momenten zou hebben moeten inzien wat hij ging doen. De rechter ging daar niet in mee, want het is onvoldoende bewezen dat het ook het idee van de man was om de vrouw te vermoorden en het niet precies duidelijk is wat zich in de bosjes heeft afgespeeld.

De rechtbank noemde de zware mishandeling wel bewezen en vond een straf van twee jaar daarom passend. De man heeft ook een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd gekregen, wat betekent dat hij niet zonder behandeling terug kan keren in de maatschappij. Ook moet de man 7.900 euro aan schadevergoeding betalen aan de vrouw.