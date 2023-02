Man die overleed na aanrijding met tram bij Sloterdijk is 29-jarige Amsterdammer

De man die donderdagavond overleed na een aanrijding met tram 19 op de Arlandaweg, vlak bij station Sloterdijk, is een 29-jarige Amsterdammer. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie is op zoek naar getuigen.

Donderdagavond rond 22.45 uur kwam de man in botsing met de tram. Meerdere hulpdiensten, waaronder een Mobiel Medisch Team (MMT) kwamen ter plaatse, maar daar bleek dat de man al was overleden aan zijn verwondingen. Vanwege de ernstige verwondingen van het slachtoffer werd besloten geen reanimatie te starten.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is voor de politie nog niet duidelijk. Zij vragen getuigen die het ongeluk hebben zien gebeuren om zich te melden. Ook komen zij graag in contact met mensen die de man kort voor de aanrijding hebben gezien. De man droeg een zwarte leren jas, een bril, een zwarte rugzak en hij had een bruine aktetas bij zich.