Berghuis looft Tadić na winst op Cambuur: "De beste aanvoerder met wie ik heb gespeeld"

Vijf goals tegen Cambuur, een betere uitgangspositie in de eredivisie en het debuut van een 16-jarig talent: het chagrijn bij Ajax lijk al langzaam te verdwijnen. Steven Berghuis ziet dat het vertrouwen in het team groeit en had mooie woorden over voor aanvoerder Dusan Tadić.

Tadić begon bij Ajax in de spits en zorgde in die rol voor de openingstreffer én de assist op Berghuis, die daaruit de 0-3 maakte. "Ik vind Dusan echt een kanjer", sprak Berghuis na afloop vol lof over de Serviër. "Ik vind hem echt de beste aanvoerder met wie ik heb gespeeld. Ik ben zelf bij Feyenoord aanvoerder geweest; aan hem zie ik dat hij een échte aanvoerder is.

"Onverstoorbaar" noemt Berghuis zijn collega. "Het maakt niet uit of hij goed in de wedstrijd zit of niet. Dusan doet altijd wat hij moet doen. Hij probeert altijd spelers te helpen."

Volgens Berghuis heeft Tadić vandaag laten zien dat hij niet alleen als aanvoerder, maar ook als aanvaller nog van waarde is voor Ajax. "Rondom de zestien, in de link-up met spelers kun je hem nog prima gebruiken, dus ik zou hem zeker niet afschrijven."

Debuut

De 34-jarige Tadić werd in de 73e minuut gewisseld, op het moment dat de 16-jarige Jorrel Hato juist binnen de lijnen kwam. Hato is na Ryan Gravenberch en Clarence Seedorf de jongste Ajax-debutant ooit. "Hij kan lekker voetballen", zegt Heitinga. "Het is belangrijk dat ze eraan gaan ruiken en dat ze dat extra stapje gaan zetten."

"Een extra zetje in de rug", noemt Heitinga het. "Dat zit ook in het Ajax-dna. Dat is niet alleen in het verleden, dat is ook in het heden en het zal in de toekomst ook zo zijn. Zelf speelde ik ook in een team met zelfopgeleide jongens, dat is iets waar Ajax voor staat."